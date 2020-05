green

Las tiendas JC Penney y Nordstrom ya venían dando signos de extrema debilidad financiera y este viernes la primera tuvo que acogerse al capítulo 11, es decir, declararse en bancarrota; es la cuarta gran tienda estadounidense en hacerlo después de Neiman Marcus, J. Crew y Stage Stores, anunció la agencia de noticias AP, citada por el agregador Newser.

La firma de 118 años de antigüedad anunció que recibió 900 millones de dólares para refinanciarse después de la reestructuración que significa acogerse a la ley de quiebras, si quiere seguir operando en el futuro.

La compañía tiene 850 tiendas en diferentes ciudades de Estados Unidos y emplea a 90.000 trabajadores, señala la AP.

No obstante la restructuración, algunos expertos citados por la agencia de noticias no son optimistas sobre el futuro de la tienda, pues desde hace años, dicen, no se había destacado por encima de sus competidores.