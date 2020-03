“Sabes, nadie se acercó a mí y me dijo: ‘Como ciudadano de la tercera edad, ¿estás dispuesto a arriesgar tu supervivencia a cambio de mantener la América que todo Estados Unidos ama por tus hijos y nietos?’…Y si ese es el intercambio, estoy de acuerdo”, dijo el político republicano este lunes en una entrevista con Fox News, citado por el diario Texas Tribune.

“Eso no me hace noble o valiente ni nada de eso. Creo que hay muchos abuelos en este país como yo. Simplemente creo que hay muchos abuelos en este país como yo … que lo que nos importa y lo que todos amamos más que nada son nuestro nietos. Y quiero vivir de manera inteligente y ver a través de esto, pero no quiero ver que todo el país sea sacrificado, y eso es lo que veo”, agregó el vicegobernador de Texas.

Según Patrick, ha hablado con muchas personas en los últimos días y todos, entre ellos ancianos, tienen el mismo pensamiento de que no pueden perder el país a causa del COVID-19, por lo que pidió que se vuelva a trabajar y que la economía no se estanque.

“Volvamos a vivir, seamos listos con todo esto y los mayores de 70 ya cuidaremos de nosotros mismos. No sacrifiquemos el país, no sacrifiquemos el gran sueño americano”, también dijo el político que la próxima semana cumplirá años.

Pero esta visión, de acuerdo con Texas Tribune, está encontrada con la que tiene Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. y uno de los principales defensores de la cuarentena para evitar aún más la propagación del coronavirus en su país.

A pesar de los comentarios de Dan Patrick, publica el mismo rotativo, la mayoría de alcaldes en Texas aceptaron el llamado de Fauci y decretaron varias medidas para que los ciudadanos se queden en casa y no se expongan al COVID-19, que en EE. UU. ya tiene más de 46.000 afectados.

El periodista de Fox que entrevistaba al vicegobernador de Texas, sorprendido por lo que escuchaba, preguntó para confirmar si estaba entendiendo bien: “Básicamente estás diciendo que esta enfermedad podría quitarte la vida, pero eso no es lo más aterrador para ti, ¿hay algo peor que morir?”. A lo que Patrick respondió afirmativamente: “Sí”.

