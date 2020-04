green

Para abril del año pasado, el Boston Globe solo imprimía máximo 7 páginas de obituarios; sin embargo, la cifra aumentó a 10 para el pasado 12 de abril, “el mismo número que apareció en un periódico de Lombardía, L’Eco di Bergamo, en el apogeo de la crisis italiana”, informó Business Insider.

El domingo 19 de abril, cuando el Boston Globe imprimió 16 páginas con avisos de fallecimientos, el periódico afirmó en un artículo que esto era un “claro recordatorio del número de muertos por COVID-19 que el estado está asumiendo”, citó el medio digital.

Y es que, de acuerdo con The Guardian, Massachusetts es el tercer estado más afectado por el coronavirus en Estados Unidos: está detrás de Nueva York (con 248.417 contagiados) y de Nueva Jersey (85.301 casos).

The Wall Street Journal señaló que en Massachusetts “se recomienda encarecidamente a las personas y especialmente a los adultos mayores que se queden en casa tanto como sea posible”. Aun así, se pueden hacer reuniones de máximo 10 personas, y los ciudadanos pueden salir a parques y playas.

A continuación puede ver imágenes de los obituarios:

15 pages of obituaries in The Boston Globe today. pic.twitter.com/DdcWiy2hvx — Nancy Palmer (@npalmerrothman) April 19, 2020