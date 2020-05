Así se evidencia en las fotografías que se multiplican en Twitter denunciando el peligro que esto representa para la curva de contagio de la ciudad, en donde hay más de 18.000 casos confirmados de coronavirus.

La aglomeración se dio luego de la instrucción del domingo de Boris Johnson, el primer ministro británico, de motivar a los trabajadores desde este miércoles a ir a trabajar, si no pueden hacerlo desde sus casas, recuerda la BBC.

Tube trains packed without social distancing taking place. The Tory MP’s should open up the Houses of Parliament for them all to attend work and travel on the tube to get there. They may have a different opinion on safety then!!! Putting economy before lives. pic.twitter.com/LouHK5CnNH

— ASLEF (@ASLEFJubilee) May 13, 2020