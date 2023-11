Según el informe, más de 7.000 civiles cruzaron el borde occidental de Sudán hacia Chad durante la primera semana de noviembre tras el aumento de los combates en El Geneina, en Darfur Oeste, entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, FAR.

Paramilitares yihadistas habrían masacrado a 200 personas de la tribu Massalit, según se ha podido ver en primeras imágenes.

El presidente del Movimiento de Liberación de Darfur pidió intervención inmediata a las potencias mundiales para detener lo que llamó “un genocidio y una limpieza étnica en manos de terroristas”.

Unbelievable footage of Jihadi militias whipping, torturing, and terrorizing Black Africans from the #Massalit tribe in #Darfur, captured after the massacre took place in the #Jenaina area. The terrified look in their eyes tells you what they fear. A video from previous… pic.twitter.com/XlkYFnHYNb

— Walid Phares (@WalidPhares) November 7, 2023