Israel bombardea la Franja de Gaza sin descanso desde el sangriento ataque lanzado por Hamás en el sur del territorio israelí el 7 de octubre. El ejército del Estado hebreo aseguró que la incursión dejó más de 1.400 muertos, la mayoría civiles. Israel también lanzó una ofensiva terrestre para “aniquilar” al grupo islamista, en el poder en Gaza desde 2007.

El portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, Ashraf al Qudra, anunció este lunes que los bombardeos habían dejado 10.022 muertos en el enclave, gobernado por el movimiento islamista palestino Hamás. También informó que al menos 292 palestinos habían muerto en la madrugada por los bombardeos del ejército israelí. ¿Cómo se hace el recuento?

Según el ministerio, la mayoría de los muertos son civiles. Entre ellos, figuran 4.000 niños y 2.600 mujeres. Los bombardeos también han dejado más de 25.000 heridos, según la misma fuente. El 26 de octubre, el Ministerio de Salud, controlado por Hamás, publicó una lista con los nombres de los 7.000 palestinos muertos en la guerra.

El objetivo era demostrar la fiabilidad de la cifra, después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, la cuestionara. La lista, que además del nombre incluye el sexo y el número de identidad de los fallecidos, busca “revelar al mundo entero los detalles y los nombres para que conozcan la verdad”, según Hamás.

“Sabemos que las víctimas civiles en Gaza […] se cuentan por miles”, reconoció el lunes el portavoz del Pentágono, Pat Ryder. Un portavoz del departamento de Estado en Washington afirmó, por su parte, que las cifras publicadas por Hamás eran usadas internamente porque no existen otras organizaciones que hacen un recuento. El funcionario insistió sin embargo en que siguen cuestionando las cifras.

En un documento adjunto a la lista, el ministerio explicó que en los hospitales gubernamentales el personal ingresa las informaciones de cada fallecido en una base de datos digitalizada. Estos datos se transmiten después al “registro central de los mártires” del Ministerio de Salud diariamente.

Si los muertos están en hospitales privados, sus informaciones personales se registran en un formulario especial, que se envía “en un plazo de 24 horas” al ministerio. El ministerio añade entonces los detalles a su base de datos y “el centro de información” se encarga de verificar las informaciones transmitidas por los hospitales para “asegurarse de que no contienen duplicados o errores”.

Datos retomados por la ONU

A finales de octubre, AFP pudo ver el procedimiento que se sigue para hacer el recuento de los muertos en la morgue del hospital Nasser de Jan Yunes, en el sur de Gaza. Un forense examinaba cada cuerpo, le tomaba una foto y anotaba el nombre y el lugar en donde la persona había fallecido.

A partir de la información facilitada por los forenses, la oficina de gestión de pacientes rellenaba después un formulario con los datos de cada “mártir” antes de introducirlos en una base de datos digital. El director del hospital, Nahed Abu Taaema, mostró dos pestañas de un programa en su computadora. La primera incluía la lista de los “mártires”, los muertos en el conflicto con Israel. La segunda, la de los otros.

El 27 de octubre, el director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, afirmó que nunca se habían cuestionado las cifras de muertos publicadas por el Ministerio de Sanidad en conflictos anteriores. Las cifras publicadas por el ministerio también son utilizadas por la Organización Mundial de la Salud para sus informes sobre los Territorios Palestinos.

Israel se encargará de seguridad en Gaza

En medio de esta tragedia humanitaria desatada por Hamás, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este lunes de que Israel se encargará de la seguridad de Gaza de manera indefinida una vez termine la guerra que están librando en ese territorio palestino.

“Creo que Israel tendrá, durante un período indefinido, la responsabilidad general de la seguridad porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos”, aseguró Netanyahu en extracto de la entrevista con la cadena estadounidense ABC que se emite esta noche.

“Cuando no tenemos esa responsabilidad en materia de seguridad, lo que tenemos es una erupción del terror de Hamás en una escala que no podríamos imaginar”, añadió. El primer ministro israelí respondió así al ser preguntado sobre quién debe gobernar Gaza una vez finalice la guerra, a lo que contestó: “Aquellos que no quieran seguir el camino de Hamás”.

También llamó la atención, en medio del desastre de la guerra, que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, asegurara que el jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, “se esconde en un búnker y deja morir a los comandantes” de ese grupo islamista .

“Yahya Sinwar se esconde en su búnker y deja que los comandantes de campo [de Hamás] mueran en el campo [de batalla]. En nuestras fuerzas, nuestros comandantes se dirigen a la línea del frente, liderando a sus tropas, cargando hacia adelante y logrando logros reales en el campo”, dijo Gallant, citado en un comunicado.

El jefe del Estado Mayor israelí, Herzi Halevi, aseguró, durante una visita a la base del escuadrón Adir, que el Ejército “sabe cómo llegar a cualquier lugar de Oriente Medio”.

“Hemos estado en guerra durante un mes. Estamos infligiendo graves daños a Hamás, dañando el liderazgo de Hamás, atacando a los comandantes, atacando a los terroristas, destruyendo la infraestructura de Hamás en Gaza, y también estamos listos para otras áreas. Esta base sabe cómo llegar a cualquier parte del Medio Oriente”, dijo.

