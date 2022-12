El pasado miércoles, los padres de Athena Strand, de 7 años, denunciaron ante las autoridades que la niña había desaparecido luego de llegar de la escuela, iniciando de inmediato su búsqueda en zonas aledañas.

Además de la intervención de helicópteros con imágenes térmicas, ayuda de los Rangers de Texas y de los departamentos de policía vecinos, y del FBI, entre otros, unos 200 voluntarios de la comunidad se unieron para encontrar a la niña.

En medio de las investigaciones, la Policía descubrió que ese día un repartidor de la compañía FedEx estuvo en la casa de Strand entregando un paquete, momento en el que aprovechó para raptar a la menor.

A pesar de la esperanza que tenía la familia de encontrar a Athena sana y salva, las autoridades hallaron su cuerpo sin vida a 17 kilómetros de su casa.

Ante este hallazgo y con las pruebas recabadas, los uniformados detuvieron a Tanner Lynn Horner, de 31 años, el trabajador de la empresa de logística.

Mug shot for 31 year-old Tanner Lynn Horner who is in the Wise County Jail, facing capital murder and aggravated kidnapping charges for the death of 7-year-old Athena Strand. Bond set at $1.5 million. @CBSDFW pic.twitter.com/2eyEtoGnV9

A pesar de la insistencia de los periodista, Akin no quiso revelar el motivo del crimen ni cómo ocurrieron los hechos, pero indicó que Horner se encuentra en la cárcel bajo una fianza de 1.5 millones de dólares.

