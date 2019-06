green

“Los marinos dicen que el barco fue alcanzado por un objeto volador. Lo han visto con sus propios ojos”, aseguró a la prensa Yutaka Katada, a la cabeza de la empresa Kokuka Sangyo.

Aunque la sigla OVNI se suele asociar con extraterrestres, en realidad se refiere a todo Objeto Volador no Identificado. Esto significa que no hay certeza sobre el origen de lo que los golpeó, que bien podría ser un dron, misil o algún tipo de proyectil, pero no se identifica qué es mientras la investigación avanza para determinarlo.

“Hemos recibido un informe que señala que algo voló hacia el navío, luego hubo una explosión y provocó un agujero”, añadió Katada.

No obstante, algunas imágenes desclasificadas por las autoridades muestran objetos sospechosos en el casco del buque por encima de la línea de flotación que podrían ser minas.

Los petroleros “Front Altair” y “Kokuka Courageous” navegaban por el mar de Omán, frente a la costa de Irán, cuando el jueves tuvieron que ser evacuados al incendiarse como consecuencia de un ataque de origen indeterminado.

Estados Unidos acusó a Irán de ser “responsable” de los ataques.