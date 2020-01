La imagen, publicada este lunes por un internauta y retuiteada por Trump para sus más de 70 millones de seguidores, muestra a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, con un chador, el velo con el que las musulmanas se cubren la cabeza y los hombros.

Chuck Schumer, jefe de la minoría demócrata en el Senado, lleva por su parte un turbante como el que suele utilizar el presidente iraní, Hasan Rohani.

Con la bandera iraní de fondo y las palabras “Demócratas 2020” al pie de la foto, el montaje busca denunciar un presunto apoyo de la oposición demócrata a la República Islámica.

Esa muerte provocó dos ataques iraníes contra bases que albergan a soldados estadounidenses en Irak e hizo temer un conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán.

The corrupted Dems trying their best to come to the Ayatollah’s rescue.#NancyPelosiFakeNews pic.twitter.com/a0ksPHeXCy

— داون آندر (@D0wn_Under) January 13, 2020