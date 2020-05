“Por casi tres años hemos estado construyendo una gigantesca campaña (estrella de la muerte)”, aseguró Parscale, agregando que “en unos pocos días comenzaremos a presionar fuego por primera vez”.

— Brad Parscale – Download our Trump 2020 App today! (@parscale) May 7, 2020

I didn’t give our campaign the name, Death Star, the media did. However, I am happy to use the analogy. The fact is, we haven’t used it yet. Laugh all you want, we will take the win!

Viendo el revuelo causado, el gerente explicó después que en realidad habían sido algunos medios los que hicieron la comparación, pero que estaba “feliz de usar la analogía”.

La ‘estrella de la muerte’ es una estación de combate estelar ficticia que pertenece al universo de Star Wars. En la historia fue creada como el arma definitiva, invencible y todopoderosa, pensada para someter a la galaxia. Sin embargo, en dos oportunidades fue destruida por los protagonistas, un grupo de rebeldes.

Justamente ese hecho es lo que causó la mayoría de las burlas, pues muchos le preguntaban a Parscale si sabía qué había sucedido al final con la magnánima ‘estrella de la muerte’:

Uh, you know what happened to the Death Star, right? https://t.co/9c7diYPzUJ

Didn't the Death Star get obliterated at the end of the Star War series? @HamillHimself What strange messaging for a campaign, especially for the reason mentioned below as well. https://t.co/2NKkJmHkVI

A raíz de esto, incluso bromearon con que podría haberla bautizado ‘Titanic’:

Brad Parscale, Trump's campaign manager, has adopted the nickname the 'Death star' for the Trump campaign.

Apparently the 'Titanic' had already been taken. pic.twitter.com/efaatRQROY

— Pitt Griffin (@pittgriffin) May 7, 2020