Para los que quieren celebrar el cierre de exrelaciones en San Valentín, un zoológico de Estados Unidos ofrece una manera única de hacerlo.

‘San Diego Zoo Wildlife Alliance’ para el 14 de febrero, a través de la iniciativa ‘cry me a cockroach’ (llórame una cucaracha), habilitó la posibilidad de comprar el derecho de bautizar a las cucarachas con el nombre de las exparejas o de las personas no tan especiales.

¿Cuánto cuesta y cómo funciona el bautizo de cucarachas para San Valentín?

Los interesados pueden ingresar al portal web de ‘cry me a cockroach’, donde aparecen los datos y valores de esta iniciativa y comprar el paquete de su preferencia.

Deben pagar US$ 10 para nombrar a una cucaracha y a los que no les gustan los insectos pueden pagar US$ 5 y elegir un vegetal, o a un roedor por US$ 25.

En el valor se incluye que la cucaracha sea la comida de un animal y el recibir una tarjeta de San Valentín que muestra el apoyo al zoológico.

Hay todo tipo de paquetes para hacer más icónica la despedida, por ejemplo, enviar a su ex una tarjeta digital de San Valentín anunciándole que una cucaracha fue bautizada con su nombre y que ha sido llevada para que un animal se la coma, según el portal.

Otra de las alternativas es pagar US$ 150 adicionales y enviarle un mensaje con video personalizado en el que se muestra al destinatario la misma información mencionada, pero también cómo su cucaracha, roedor o verdura es devorada por un animal.

¿Por qué hay que pagar, qué hace el Zoológico con el dinero?

Según información suministrada por el zoológico a CNN, la iniciativa se creó con el objetivo de recaudar fondos y apoyar la visión del zoológico de poder asegurarle un futuro a la vida salvaje en Texas y en todo el mundo.

