Si bien se ha divulgado cuáles son las visas más fáciles de tramitar para Estados Unidos, el Programa de Exención es un mecanismo que les permite a algunos extranjeros ingresar a ese país sin el documento.

¿Cómo funciona el Programa de Exención de Visa de Estados Unidos?

El ‘Visa Waiver Program’ permite a ciudadanos de ciertos países viajar allí por hasta 90 días en plan de turismo, negocios u otras actividades específicas sin necesidad de obtener una visa de visitante. Así funciona:

Elegibilidad: para ser elegible para el VWP, debe ser ciudadano de uno de los 39 países participantes: la mayoría de los países europeos, Australia, Japón, y varios otros. Estos deben cumplir con ciertos criterios de seguridad y otros requisitos establecidos por Estados Unidos. Propósito del viaje: el VWP está diseñado para viajes temporales de negocios, turismo o tratamientos médicos. No se permite trabajar en Estados Unidos bajo este programa ni cambiar de estatus migratorio una vez dentro del país. Solicitud de autorización de viaje (ESTA): antes de viajar bajo el VWP, los viajeros deben solicitar una autorización de viaje a través del Sistema Electrónico para Autorización de Viaje (Electronic System for Travel Authorization, ESTA). Esta solicitud se realiza en línea y debe completarse al menos 72 horas antes de la salida hacia Estados Unidos. La aprobación del ESTA no garantiza la entrada a Estados Unidos, ya que la decisión final la toma el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el punto de entrada. Entrada a Estados Unidos: una vez aprobada la autorización ESTA, los viajeros pueden embarcarse hacia Estados Unidos. Al llegar, deben presentar su pasaporte con la autorización ESTA a los oficiales de CBP en el puerto de entrada. Duración de la estancia: los viajeros pueden permanecer en Estados Unidos por un máximo de 90 días bajo el VWP, aunque cabe señalar que es válido hasta por dos años. No se permite extender esta estancia ni cambiar de estatus migratorio mientras se encuentra en Estados Unidos bajo este programa. Salida de Estados Unidos: es importante salir de Estados Unidos antes de que expire el período autorizado en la ESTA para evitar problemas en futuras visitas bajo el VWP. Requisitos adicionales: los viajeros bajo el VWP deben cumplir con todas las leyes y regulaciones de Estados Unidos, incluyendo la obligación de no trabajar y no cometer delitos durante su estancia en el país.

Es esencial verificar la elegibilidad y cumplir con todos los requisitos antes de viajar bajo el VWP para asegurar una experiencia de viaje sin complicaciones a Estados Unidos.

¿Colombia está en Programa de Exención de Visa?

No, Colombia no forma parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP) de Estados Unidos. El VWP permite a ciudadanos de ciertos países viajar a Estados Unidos por hasta 90 días sin necesidad de obtener una visa de visitante, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos y obtengan una autorización de viaje ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

Colombianos que deseen viajar a Estados Unidos necesitan obtener una visa de visitante (B-2 para turismo o B-1 para negocios) en la Embajada o Consulado de Estados Unidos en Colombia antes de su viaje.

La visa de visitante permite estancias temporales para turismo, visitas familiares, tratamiento médico, negocios temporales, entre otros propósitos específicos.

