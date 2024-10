Por: El Colombiano

Un ciudadano colombiano identificado como Lionel se encuentra bajo juicio en España por el asesinato y posterior descuartizamiento de su expareja, Natalia, en una playa de la provincia de Málaga.

Este caso conmocionó a la ciudad costera de Marbella, en el sur de España, tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en una de sus playas a principios de 2023. La víctima era Natalia, una mujer colombiana de 46 años.

Según había confesado en ese entonces a la policía, el hombre asfixió a la mujer en un lugar apartado. Posteriormente, desmembró el cuerpo con el objetivo de que las autoridades españolas no la identificaran.

Sin embargo, la justicia española, a través de los análisis de ADN, confirmaron la identidad de la víctima e iniciaron una investigación que rápidamente condujo a la detención del exnovio de la víctima un día después del crimen. Ante las evidencias, el hombre confesó haber cometido el brutal asesinato.

Este miércoles 16 de octubre, Lionel, de 45 años, habló por primera vez ante un juez sobre el escabroso crimen en la sala de la Ciudad Justicia de Málaga.

“Yo no lo planeé, no tenía nada previsto, fue algo momentáneo, un impulso”, explicó el acusado colombiano. “Sucedió en el momento, sin tener conciencia de lo que estaba haciendo y me arrepiento de ello (…) pero ya estaba hecho”, expresó Lionel, sobre quien la Fiscalía de España pidió 25 años de cárcel. Se tiene previsto que el juicio continúe hasta el 25 de octubre.

“Esa frialdad, el ensañamiento… Nadie va con un cúter en el bolsillo a las 10:00 horas de la mañana”, dijo Stephanie Vásques, portavoz de la familia de Natalia a Telecinco.

“Como un mes y pico antes hubo un conflicto, y él no sé si le pegó un cabezazo o un puñetazo que le partió la nariz. Entonces, ella cortó en seco la relación”, detalló Vásques a la prensa española.

“Es (el juicio) más espantoso que he visto profesionalmente y personalmente”, contó Ricardo Álvarez-Ossorio, abogado de la familia.

La familia de Natalia había informado que la mujer había recibido amenazas días antes de su asesinato por Leonel, su expareja, con quien había mantenido una relación de siete meses, y había violado las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial por malos tratos.

La mujer era auxiliar de enfermería y trabajaba en el país europeo para darle una mejor vida a sus dos hijos, ahora de 22 y 27 años.

Uno de sus hijos, Victor, habló sobre el juicio del presunto asesino de su madre al medio El Español. “Lo de que niegue la premeditación me parece el colmo del descaro. Se nota a leguas que fue planeado de una manera perversa y calculadora. Ahora quiere tratar de buscar reducciones cambiando todo, cuando él mismo lo aceptó. Dios quiera que no salga ninguna injusticia”, aseveró.

