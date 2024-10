Por: Caracol TV

Un lamentable caso de feminicidio enluta a la comunidad de San Luis de Gaceno, en el departamento de Boyacá, después de que, aparentemente, un hombre de 23 años le arrebatara la vida a su excompañera sentimental, una adolescente de 16 años.

Según las autoridades, la menor recibió dos disparos por parte de un hombre que habría sido su pareja. Tras atacar a su víctima, el señalado agresor huyó de la escena del crimen y se quitó la vida.

Pese a que fue trasladada a un centro asistencial, la joven entró sin signos vitales.

Tras conocerse el caso de feminicidio, la comunidad convocó a una velatón por la vida en el parque principal de San Luis Gaceno, en donde personas del municipio se reunieron para rechazar la violencia de género y orar por la memoria de la joven.

Feminicidio en el Norte de Santander

Otro caso de feminicidio impactó a los colombianos tras conocerse que Margarita Angarita Gómez, una madre residente de Norte de Santander, habría sido asesinada la noche del pasado domingo 13 de octubre en su propia casa.

De acuerdo con el diario La Opinión, el principal sospechoso de este caso es Jaudin Lindarte, expareja de Margarita Angarita, quien había amenazado a la mujer para que volviera con él.

En un intento por proteger a sus hijos, la mujer decidió encerrarlos en una habitación mientras intentaba calmar a su expareja, quien un día después del crimen fue encontrado muerto en una finca cerca a la escena del crimen. Se cree que el agresor se quitó la vida.

De acuerdo con un familiar de la víctima, el hombre le había dicho que si no era para él, no sería para nadie más, y pese a que le recomendaron denunciarlo, no lo hizo.

Líneas para denunciar en Colombia

Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 300 755 1846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

