Una familia en Cartagena atraviesa un profundo dolor, luego de enterarse de la trágica muerte de Dilan Andrés Gamarra Mora, un joven de 32 años que había emigrado hace más de siete años en busca de nuevas oportunidades a suelo europeo.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el cuerpo del colombiano fue hallado sin vida en una villa turística en la ciudad del Faro, en el sur de Portugal, donde había llegado recientemente con su pareja sentimental para tomar unos días descanso.

El padre del joven, Jorge Gamarra, confirmó que se enteró del fallecimiento gracias a una amiga cercana de su hijo. Dilan vivía en Marruecos y se encontraba de vacaciones con su compañero, pero el paseo terminó en tragedia. Hasta ahora, las autoridades portuguesas adelantan una investigación por posible homicidio, mientras su familia en Colombia busca respuestas.

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es la desaparición del acompañante de la víctima. Según reportó el medio citado, esta persona no ha dado declaraciones ni ha sido ubicada por las autoridades, lo cual alimenta las sospechas de una posible implicación en la muerte del joven cartagenero. Las autoridades investigan diferentes hipótesis, incluida una posible situación de violencia de pareja.

“Hasta ahora no sabemos nada concreto. Solo nos dicen que lo encontraron sin vida, pero no hay detalles de cómo ocurrió ni quién fue. El compañero sentimental de mi hijo desapareció, eso no es normal”, expresó Jorge Gamarra en sus declaraciones.

Dilan había salido de Cartagena con el sueño de encontrar estabilidad en el extranjero. Según narró su familia, se había radicado en Marruecos, donde logró mantenerse por sus propios medios y enviaba apoyo económico constante a sus seres queridos. Era descrito como un joven trabajador, responsable y siempre pendiente de su familia.

El viaje a Portugal fue planeado como un descanso junto a su pareja. Pero lo que debía ser una escapada vacacional terminó convirtiéndose en una pesadilla. “Mi hijo era un muchacho bueno, luchador, que se esforzó por darnos lo mejor desde donde estaba”, dijo su padre, conmovido.

A la tragedia por su fallecimiento se suma la angustia económica. La familia de Dilan no tiene cómo cubrir los costos de repatriación, que superan los 10 millones de pesos. Las autoridades consulares colombianas en Lisboa, capital portuguesa, están al tanto del caso, pero el acompañamiento no cubre los gastos logísticos del traslado del cuerpo a Colombia.

“Soy un trabajador con salario mínimo. No tengo cómo costear un viaje tan caro, ni mucho menos pagar lo que cuesta traer a mi hijo de regreso”, expresó Jorge Gamarra. Por eso, ha solicitado ayuda al Gobierno Nacional, a la Cancillería y a la Gobernación de Bolívar para poder despedir a su hijo como se merece, en su tierra natal.

El padre también hizo un llamado a las autoridades portuguesas para que se haga justicia. “Lo único que pido es justicia y dignidad para mi hijo. No le entregué a la sociedad un delincuente, sino un hombre bueno, que trabajaba duro”, expresó.

Las autoridades en Portugal continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del principal sospechoso. Mientras tanto, la familia de Dilan en Colombia enfrenta no solo la pérdida de un ser querido, sino también la impotencia de no poder enterrarlo en casa.

