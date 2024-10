Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

Blu Radio tuvo acceso a algunas llamadas de las mujeres que fueron presuntamente secuestradas en México desde el pasado 25 de septiembre, en las que denuncian malos tratos por parte de las autoridades mexicanas y, adicionalmente, un abandono por parte de las autoridades colombianas. Dicen que solo les dan una comida al día.

Por tal motivo, crece la incertidumbre en Colombia sobre la situación de las 6 mujeres que se encuentran en México en medio de la investigación sobre su supuesto secuestro el pasado 25 de septiembre en Veracruz y su posterior liberación el primero de octubre.

(Vea también: [Video] Gestor de paz se hizo el de las ‘Gafas’ y apareció en tropas de ‘Iván Mordisco’)

En una de las llamadas, una de las víctimas expresa la pesadilla que viven y su desesperación por volver a casa: “No sé a dónde tienen que llamar, si a la Interpol, pero por favor que nos saquen ya. Yo ya no soporto esto acá, voy a hacer mis necesidades y no me dejan. Ya no puedo dormir. Durante la llamada, aseguran que su estadía en México no es voluntaria y que están siendo retenidas para ayudar a las autoridades con las investigaciones de lo que habría sido su secuestro”, relató una de las mujeres.

Además, aseguraron que no han tenido comunicación con el Cónsul en México: “No hemos hablado con el cónsul. Yo necesito decirle que esto ya no es voluntario, esto viola mis derechos y mi libertad. Ya no soporto más, necesito que me saquen de acá”. Sus familiares, por su parte, denunciaron que las mujeres viven una situación similar a un secuestro por parte de las autoridades mexicanas y, por eso, piden la intervención del Gobierno nacional.

(Vea también: Familiares de colombianas secuestradas en México dicen que las iban a vender por millonada)

“Ella dice que está siendo maltratada psicológicamente, que están peor que cuando estaban secuestradas. Las tienen aisladas, no solo basta con no darles comida. Imagínese, estas niñas estuvieron mucho tiempo en cautiverio y llegan a otro sitio donde las separan, supuestamente para que no haya versiones distintas, pero en realidad es para acomodar las versiones de la Fiscalía”, contó un familiar, cuyo nombre no fue revelado por seguridad.

(Lea también: Capturan a Yesica Anahí, mujer que estaría detrás de secuestro de colombianas en México)

Las familias de estas colombianas aseguran que la indagatoria por este caso ha sido suficiente y que, después de 15 días, ya es justo que todas estén de vuelta en su país.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.