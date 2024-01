A pesar de que las autoridades mexicanas afirman que las mujeres colombianas reportadas como desaparecidas estaban en el país bajo su voluntad, la madre de una de ellas contradice lo dicho por el Gobierno del país azteca y afirma que las jóvenes habían sido retenidas por miembros de una estructura criminal.

“No, ellas sí estuvieron retenidas, obvio fue en contra de la voluntad de ella porque esas niñas no querían estar ahí; las tenía un grupo, no sé qué grupo, no sé, pero sé que es algo ilegal”, aseguró la familiar al medio Telereportaje XEVT.