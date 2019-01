La mujer se presenta en su perfil como “economista, columnista y paleolibertaria”, y de “derecha dura. Reaccionaria”, y por los artículos que comparte aparentemente trabaja o está vinculada al portal web de noticias PanAm Post.

Pero el pasado 12 de enero, Vallejo publicó cuatro fotos de un supermercado en donde se ve que no hay casi productos en los estantes, ya que según ella ese es un efecto de la regulación de la gasolina que puso en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para combatir el contrabando.

A partir de esas imágenes, la mujer hizo una comparación con lo que sucede en Venezuela: “No es Venezuela, es México un mes después de que AMLO llegara al poder. No hay gasolina por lo tanto no hay cómo transportar cosas básicas como alimentos”.

No es Venezuela, es México un mes después de que AMLO llegara al poder. No hay gasolina por lo tanto no hay como transportar cosas básicas como alimentos pic.twitter.com/bz0ilgMpcH — VanessaVallejo (@vanesavallejo3) January 12, 2019

Dos días después de esta publicación, la cadena de supermercados Walmart México respondió a la publicación de Vallejo y aseguró que esas y otras imágenes que estaban circulando en redes eran “falsas”. También, que las tiendas cuentan con los productos suficientes para que las familias se aprovisionen.

“Invitamos a las familias a que eviten compras de pánico ya que contamos con el abasto suficiente para sus necesidades”, anunció el supermercado.

Hola Vanesa, la imagen que circula es falsa. Nuestras tiendas se encuentran abastecidas para que nuestros clientes realicen sus compras de manera regular. Invitamos a las familias a que eviten compras de pánico ya que contamos con el abasto suficiente para sus necesidades. — Walmart México (@WalmartMexico) 14 de enero de 2019

El artículo continúa abajo

Ante esta respuesta, cientos de usuarios se fueron en contra de la colombiana y la calificaron de hacer el “oso” con su denuncia, aunque hubo quienes optaron por insultarla y hasta amenazarla, según denunció ella.

Medios como El Universal y Forbes México recogieron este caso y compartieron la respuesta que dio Walmart: “Podemos tener ciertos retrasos en las entregas de pedidos en línea, así como de algunos proveedores que lo hacen de forma directa. Sin embargo, invitamos a las familias mexicanas a que eviten las compras de pánico, ya que contamos con el abasto suficiente”.