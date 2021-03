green

Gran conmoción dejó este jueves el choque entre un bus que transportaba varios pasajeros y un camión cargado de gasolina en Nuevo León, México.

Sobre el momento del impacto no hay mucha información y las hipótesis no dan nociones sobre las causas de este accidente de tránsito que cobró la vida de once personas y dejó otras siete más heridas, según el informe hecho por la Protección Civil de Nuevo León.

El hecho se presentó en las horas de la madrugada y un equipo de bomberos llegó hasta ese lugar para atender el incendio que se produjo por la colisión entre estos dos vehículos.

Los bomberos de este estado mexicano compartieron imágenes de la gran conflagración que se produjo por este choque.

Imágenes del accidente vial entre camión de personal y pipa que transportaba gasolina, carretera a Colombia, Salinas Victoria, N. L. pic.twitter.com/dk7Fyc5E4F — Bomberos de Nuevo León (@BomberosNL) March 11, 2021

Posteriormente, en la página de Facebook de Protección Civil confirmaron que el accidente fue en la carretera Colombia, en el municipio de Salinas Victoria.

Además compartieron fotografías de cómo quedó el lugar luego de que lograron bajar la conflagración.