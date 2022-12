La Comisión Nacional de Salud de China, que ejerce como ministerio, dejará de notificar las cifras diarias de casos y de muertes vinculadas al covid, como venía haciendo todos los días ante los medios de comunicación.

El ente no dio ninguna explicación, pero estas estadísticas ya no reflejaban la inédita ola de contagios que golpea a China desde que el 7 de diciembre se relajaran las estrictas medidas sanitarias de la política “cero covid”.

Antes, las pruebas PCR, que eran casi obligatorias, permitían seguir con fiabilidad la tendencia de la epidemia.

“A partir de hoy, ya no publicaremos los datos diarios sobre la epidemia”, indicó la Comisión Nacional de Salud.

El ente agregó que ahora el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicará informaciones sobre la epidemia, orientados a tener referencias y a la investigación, pero sin precisar qué datos ni la frecuencia de los recuentos.

Los chinos, que constataron que había una discrepancia entre el nivel de los contagios en su entorno y las estadísticas, recibieron el anuncio con sorna.

“Finalmente despertaron y se dan cuenta de que no pueden engañar a la gente” con cifras subestimadas, escribió un usuario de la red social Weibo. “Ya era la hora”, asegura otra persona. Otro internauta celebró la noticia afirmando que “era la oficina más grande de fabricación de estadísticas falsas del país”.

Desde que se levantaron las restricciones, las autoridades chinas solo han notificado de manera oficial seis muertes por covid.

Muchos crematorios interrogados por la AFP informaron recientemente de una llegada inusualmente alta de cadáveres. Una situación que ha sido ignorada en gran medida por los medios chinos, pero que las autoridades han comenzado a mencionar.

