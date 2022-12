El investigador Andrew Huff, exvicepresidente de EcoHealth Alliance, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que estudia enfermedades infecciosas, indicó que el COVID-19 se filtró desde el Instituto de Virología de Wuhan (WIV).

Huff afirma en su nuevo libro ‘La verdad sobre Wuhan’, que la pandemia fue causada por la financiación del coronavirus en China por parte del gobierno de EE. UU., informó el New York Post.

Andrew Huff said COVID leaked from the Wuhan Lab in China two years ago and blamed authorities for the “biggest US intelligence failure since 9/11,” Britain’s The Sun reported Saturday.

