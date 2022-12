Aunque pareciera que el coronavirus quedó en el pasado y que la pandemia ya se había dado por terminada, China, país en el que se originó la patología, sigue alertando por nuevos casos.

Durante las últimas semanas, el gobierno del país asiático ha lanzado advertencias y varias restricciones, a las que muchos han hecho caso omiso. De hecho, durante el fin de semana se registraron varias protestas por la misma razón. Los chinos no se quieren encerrar.

Meanwhile, in China, “CCP drones spray unidentified chemicals onto cities” as the country’s ““Zero COVID” policy runs full steam ahead,” according to @PJMedia_com.pic.twitter.com/ec4PmwcxsI

— Julia 🇺🇸 (@Jules31415) November 26, 2022