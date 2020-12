El impreso, que es un órgano dependiente del Partido Comunista (PCC), enfatizó en la investigación que no se puede descartar la probabilidad de que el coronavirus no haya surgido en el gigante asiático.

Aunque las pruebas y evidencias no parecen contundentes, el diario estatal aseguró que China podría también ser víctima de una retrasmisión del brote debido a las importaciones de estos alimentos, que llegan a ese país de Europa y América.

Wu Zunyou, epidemiólogo del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, manifestó en ese mismo medio que los primeros casos que se registraron en Wuhan tenían relación con el área de mariscos congelados del mercado de Huanan.

Frequent outbreaks triggered by imported frozen products; reports suggesting traces of #coronavirus found elsewhere earlier than Wuhan… so is COVID-19 outbreak in Wuhan also result of imported cold-chain products? Check GT special investigative report… https://t.co/zcdT0DvwW9 pic.twitter.com/elVg0zC8kK

— Global Times (@globaltimesnews) December 6, 2020