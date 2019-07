El escándalo se destapó hace varios días luego de que se filtraran alrededor de 900 páginas de un chat de Telegram de Ricardo Roselló con varios de sus colaboradores.

Dichas conversaciones incluyen todo tipo de burlas a otras figuras públicas y personas de la vida política de la isla usando lenguaje soez. De momento, el escándalo provocó que el gobernador anunciara que prescindirá de todos los colaboradores que aparecen en ese foro.

Ricky Martin fue uno de los mencionados en ese chat. Entre las frases que escribió Roselló y las personas de su gabinete están:

El mismo artista puertorriqueño respondió y emitió declaraciones acusando de intolerantes a los integrantes de esos chats. Estos son algunos de los 8 trinos que publicó:

Además, exigió la renuncia del gobernador y le pidió que en un acto de “verdadera generosidad, valía y amor por Puerto Rico ceda su cargo a otra persona con la sabiduría y liderazgo de dirigir nuestro destino como pueblo”.

Los chats del mandatario también incluyen insultos a mujeres de la política de la isla a quienes se les calificó de “prostitutas” y se hizo contra ellas otras afirmaciones como: “La comandanta dejo de tomar sus medicamentos? Es eso o es tremenda HP”; entre miles más.

Pero Martin no fue el único artista que se pronunció porque existen chats en los que también se refieren a otros artistas como ‘Residente’ y Bad Bunny.

‘Residente’ consideró que era una “falta de respeto histórica hacia el país”, y añadió: ” Ya perdió el respeto de todo un país. Si no renuncia lo vamos a sacar”.

Daddy Yankee no se quedó atrás y mostró su indignación; también dijo que hoy más que nunca Puerto Rico “tiene el escenario y el micrófono para hacerse sentir a nivel mundial” mientras pidió el respeto de “quienes en su momento vendieron villas y castillas”.

A su vez, la cantante Kany García, dijo a través de Instagram estar “triste por todo lo que está sucediendo” en su país.

Entre tanto, Tommy Torres indicó en twitter: “Muy triste lo que está sucediendo y aparentemente ha sucedido en Puerto Rico. Digo triste porque busqué el verbo ‘encabronado’ y no existe. La salud y la educación, hermanos. Con eso no se juega”.

Mientras tanto, Bad Bunny fue menos diplomático:

Además, el fin de semana se vivieron violentas protestas en la isla para pedir la dimisión de Rosselló que dejaron 14 heridos y 3 detenidos en San Juan.

El gobernador respondió que eran conversaciones privadas y pese a que ofreció disculpas dejó claro que no iba a renunciar.

Entre tanto, las manifestaciones no se detienen y se respira un ambiente de tregua a la espera de la manifestación de este miércoles, a la que han convocado algunos de los artistas más emblemáticos de Puerto Rico.

Yankee anunció este martes que se suma a la “protesta pacífica” contra el gobernador de la isla uniéndose a la convocatoria de artistas que anunciaron que el miércoles estarán en Puerto Rico durante las protestas.

La manifestación de hoy fue tan grande que no la podemos dejar caer. Los veo el miércoles a las 5pm en 🇵🇷 Today’s protest was so big that we can’t stop now. I will see you on Wednesday at 5pm in PR. We are putting an end to corruption. 🇵🇷 pic.twitter.com/gExMro321N

— Residente (@Residente) July 16, 2019