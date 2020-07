Irán protestó este viernes ante las Naciones Unidas por lo que calificó de “violación flagrante” de la ley internacional, después de que los 2 aviones de combate estadounidenses se aproximaran al avión comercial iraní que sobrevolaba el espacio aéreo sirio.

El Comando de Estados Unidos en Medio Oriente calificó la maniobra de “inspección visual” habitual.

Las relaciones entre ambos países están en un punto de tensión que apenas ha decaído desde que el presidente Donald Trump denunció en 2018 un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán que había sido negociado durante años con las principales potencias.

Inicialmente, Irán había acusado a Israel del intento de intercepción del avión de la compañía Mahan Air, que finalmente aterrizó sin problemas en Beirut, su destino final.

Israel y Estados Unidos son enemigos de Irán. El gobierno iraní es un aliado del régimen de Siria —país en guerra desde 2011 y vecino de Israel— así como del movimiento armado Hezbolá en Líbano.

Iranian media reporting a Mahan air passenger place was approached by fighter jets over Syria. Pilot lowered altitude, a number of passengers were reportedly injured. pic.twitter.com/fRQ7L1o6yZ

— AssedBaig (@AssedBaig) July 23, 2020