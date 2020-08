green

“Las pitones birmanas no son nativas de Florida y las pestes no nativas se reproducen y matan otras especies; de ahí que a veces el estado tenga que adoptar medidas extraordinarias para combatirlas”, reporta CNN, con base en el anuncio de las autoridades ambientales sobre la cifra de reptiles capturados hasta este martes, en cabeza de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

El portal Wionews destaca que estas medidas se toman con el fin de salvar cientos de especies silvestres y evitar una masacre en la zona, una iniciativa pensada para las futuras generaciones de ciudadanos y visitantes.

Según el Tampa Bay Times, las autoridades desconocen el número de pitones que hay en la actualidad en el área, pero aseguran que los 5.000 ejemplares que cazadores contratados por el estado han atrapado les ha permitido prosperar a zarigüeyas, mapaches, conejos y otras decenas de miles de animales que sí pertenecen a ese hábitat.

El programa de erradicación de pitones, señala el medio, comenzó en 2017 y consiste en pagarles por hora a los cazadores que buscan y eliminan estos animales, a la vez que se otorgan bonos adicionales a quienes encuentren serpientes de mayor tamaño.

Precisamente, un cazador conocido como Mike Kimmel, apodado, ‘el vaquero de las pitones’, atrapó hace un mes un ejemplar de 5 metros de largo y más de 70 kilos de pesos que en su lucha por no dejarse atrapar le propinó un profundo mordisco en el brazo al cazador, publicó The Palm Beach Post, que mencionó que estas serpientes no son venenosas.