green

El término médico ‘tromboembolismo venoso generalizado (TEV)’ hace referencia a coágulos de sangre que se forman en venas profundas de los pulmones, lo que ocasionaría el colapso del sistema respiratorio del paciente (con el compromiso de otros órganos) y le puede causar la muerte, una condición presente en 25 % de los pacientes objeto de un estudio referido por la US National Library of Medicine National Institutes of Health.

Un audio de una mujer italiana que se identifica como cardióloga y que se filtró en redes sociales habla de este tema. Allí, la presunta doctora dice que para tratar el TEV, la intubación y la reanimación no sirven de nada, pues lo que hay que hacer es disolver o prevenir los tromboembolismos, ya que de nada sirve que le llegue oxígeno a un pulmón al que no se le irriga sangre, y menciona una tasa alta, de 9 muertes en cada 10 pacientes que han presentado esos síntomas.

“El problema es cardiovascular, no respiratorio”, afirma la mujer; y comenta que contrario a las recomendaciones de la OMS, a muchos pacientes sí se les trata con antinflamatorios y antibióticos, como si se tratara de una influenza.

La galena dice que lo que destruye no es el virus, sino la exagerada reacción inmunitaria del cuerpo, que destruye las células por donde entra el virus.

Así las cosas, la doctora dice que después de entender la verdadera causa de muerte, el coronavirus podría convertirse en una enfermedad curable, incluso desde casa, con el diagnóstico y la formulación correcta de anticoagulantes.

A este respecto, la reacción de un hombre a ese audio, al parecer médico colombiano, fue de aceptación de la explicación de la italiana y explica que lo que sucede en el cuerpo infectado de coronavirus es que se producen grandes cantidades de microcoágulos derivados del proceso destructivo e inflamatorio ocasionado por el virus, que puede afectar el hígado, el corazón, el páncreas, el pulmón, y luego los coágulos se van al cerebro.

Incluso, el hombre se atreve a lanzar que en ocasiones el uso de respiradores artificiales podría acelerar la muerte de algunos pacientes, al tiempo que cuestionó el no uso del ibuprofeno, que desde que comenzó la crisis los científicos chinos recomiendan abstenerse de administrarlo.

Las anteriores opiniones son hipótesis y aún no hay estudios serios concluyentes que avalen lo de los microtrombos, la terapia anticoagulante o poner el paciente bocabajo para respirar mejor, como lo menciona el hombre que comentó la explicación de la italiana.