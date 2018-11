El indignante caso sucedió en el vuelo DL5935, que viajaba desde Indianápolis a Boston (Estados Unidos), cuando una mujer al lado de Standford comenzó a temblar e hiperventilar, relata CNN.

De acuerdo con la narración de Standford al medio estadounidense, una primera azafata se le acercó para preguntarle si era médico, a lo que ella respondió que sí. Luego, continuó atendiendo a su compañera de vuelo, cuando otra trabajadora de Delta Airlines, que también dudó de sus estudios, le pidió su licencia médica.

Las dudas no quedaron ahí y las azafatas, minutos más tarde, regresaron al puesto de la doctora para cuestionarle si la licencia que había mostrado, en realidad, sí era suya, detalló CNN.

El artículo continúa abajo

Stanford, que trabaja en el Hospital General de Massachusetts y en la Escuela de Medicina de Harvard, hizo catarsis en Twitter, reclamándole a la aerolínea por el actuar de sus empleadas:

“Estoy muy decepcionada de que sus políticas sobre #Diversidad no hayan conducido a ningún cambio. Como una #mujernegra y #médica que mostró mi licencia médica para ayudar a una pasajera en DL5935, sus #asistentesdevuelo aún no creían que yo fuera una #médica”.

@Delta my experience last night when a fellow passenger needed help shows that being a @harvardmed @MassGeneralMDs does not shield from #racism #WhatADoctorLooksLike #ILookLikeADoctor #ILookLikeASurgeon #BiasInMedicine #implicitbias #BlackWomenDoctors do exist. https://t.co/PMZTEUyurx

Delta Airlines le respondió a la médica al día siguiente por medio de las redes sociales, con un correo electrónico y una llamada, explicó CNN.

“Lamento mucho su frustración, doctora Stanford. Tenga en cuenta que Delta no aprueba la discriminación por ningún motivo y nos tomamos muy en serio sus comentarios. Estamos investigando más y nos pondremos en contacto con usted directamente”, escribió la compañía en su respuesta vía Twitter.

I am so sorry for your frustration Dr. Stanford. Please know that Delta does not condone discrimination for any reason and we take your comments very seriously. We are looking into further and will be reaching out to you directly. HTD

— Delta (@Delta) 31 de octubre de 2018