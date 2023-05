Decenas de personas no pudieron evitar esbozar una sonrisa al momento de escuchar un tema tan cotidiano y tan vibrante para los fanáticos del deporte rey. Evidentemente, la tonada original fue la compuesta por Händel en 1742, mientras que el himno de la Champions nace en 1992.

Jesús Báez, un usuario de Twitter, resumió la historia que sonaba familiar para los amantes del fútbol. El hombre contó que Tony Britten, un compositor inglés, fue quien en 1992 se inspiró en la obra de Händel para hacer el himno de la Champions League.

Esta es la historia de la canción:

Si estáis viendo el evento del día, o sea la coronación de Carlos III, dentro de poco algunos estaréis sorprendidos. Pensaréis… pero… ¿esto que suena no es el Himno de la Champions? Pues… sí y no. Os lo voy a explicar.#coronacioncarlosIII #HimnodelaChampions pic.twitter.com/iKgWjLU9em — La Historieta Musical (aka Jesús Báez Alcaide) (@HistorietaLa) May 6, 2023

Britten, usando una obra que ya no tenía derechos de autor, propuso su adaptación a la Uefa en 1992 y esta fue aprobada por el entre rector del balompié europeo.

El himno de la Champions contiene letras en inglés, francés y alemán. En cuanto a la obra original de Händel, esta fue elegida por Carlos III directamente para la coronación de este sábado en Londres (el monarca seleccionó todas las piezas musicales).

Paradójicamente, Carlos III es un ferviente hincha de un equipo que difícilmente juegue una Champions: el Burnley. Según Four Four Two, el nuevo monarca es un gran fanático de los ‘Clarets’ desde que trabajó en esa ciudad inglesa cuando era joven.

Por supuesto, en redes sociales la gente estalló de alegría cuando sonó la canción e hizo la relación directa con la tonada de la Champions.

Carlos III: momento en el que sonó Händel y muchos creyeron que era el himno de la Champions

