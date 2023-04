Mientras que el Gobierno canadiense se alista para celebrar la coronación del rey Carlos III del Reino Unido, la mayoría de los canadienses se oponen a que el monarca británico y su esposa, Camila, sean los reyes de Canadá, según una encuesta.

(Ver también: Carlos III no duraría más de un año en el trono para favorecer a uno de sus hijos)

El sondeo, realizado por la firma Angus Reid Institute, señala que el 60 % de los encuestados se opone a que Carlos III sea reconocido como el rey de Canadá, una monarquía parlamentaria en la que el Jefe de Estado británico lo es de forma simbólica también del país norteamericano.

New today: King and Country? Three-in-five want to chuck Charles as Canadians cool towards new monarchhttps://t.co/OUh7ov4oii pic.twitter.com/p9C6HJXKeS

— Angus Reid Institute (@angusreidorg) April 24, 2023