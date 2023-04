El próximo 6 de mayo, aparte de la histórica coronación de Carlos III como nuevo rey de Reino Unido, marcará en reencuentro entre el príncipe Harry y la familia real.

(Le puede interesar: Astróloga habló de la posible reconciliación de William y Harry en la coronación del rey)

Este es un momento que genera curiosidad entre el mundo del entretenimiento, ya que se creó una distancia notoria luego de la publicación de la autobiografía de Harry, ‘Spare’, y las entrevistas que ofreció su esposa, Meghan Markle, a la periodista Oprah Winfrey.

De hecho, uno de los momentos que más llaman la atención es el encuentro entre Harry y la reina consorte Camila, esposa de Carlos, ya que en su libro el príncipe le dedicó unas palabras bastante fuertes que incomodaron y le dolieron a la mujer de 75 años de edad.

Harry escribió: “Ella era la villana, la mala del cuento, la tercera en discordia”. Además, agregó que siempre fue una mujer frívola que solo miraba por su propio beneficio y que no le importaba las consecuencias que pudieran tener sus actos siempre y cuando ella se viera beneficiada.

De hecho, en un apartado de su libro, Harry explicó que uno de los objetivos de ella fue el de ganar popularidad luego del papel que jugó en el drama que vivió su madre, Diana de Gales. “Ella tenía que limpiar su imagen”, explicó el príncipe en sus memorias, añadiendo que la entonces duquesa de Cornualles no se detuvo ante nada ni ante nadie por intentar conseguir no ser vista como la mujer que reemplazó a Lady Di.

Es por ello que Harry reveló que tanto él como su hermano llegaron a suplicarle a su padre que no se casara con ella, que era suficiente con que estuviese dentro del círculo: “No nos parecía necesario. Creíamos que haría más daño que otra cosa, y era suficiente con que estuviese con esta otra persona. ¿Para qué ir tan lejos cuando no necesitas hacerlo? Pero queríamos que fuera feliz y veíamos que lo era a su lado, así que en ese momento estuvimos de acuerdo”.

El periodista Royal Nikkah reveló en su momento que la reina consorte se vio fuertemente afectada por las palabras del príncipe.

EXCLUSIVE Queen Camilla was deeply “hurt” by Prince Harry’s attacks: “Of course it bothers her, of course it hurts”, her friend and Queen’s Companion, Fiona Lansdowne tells me, speaking for the first time. Read my take on Camilla’s extraordinary journey 👇🏼https://t.co/Tk65rhek3D

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) April 15, 2023