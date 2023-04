Después de varias semanas sin dar una respuesta, el príncipe Harry asistirá a la coronación de su padre, el rey Carlos III. La casa real hizo, por fin, el esperado anuncio: “El palacio de Buckingham se complace en confirmar que el duque de Sussex asistirá a la coronación en la abadía de Westminster el 6 de mayo. La duquesa de Sussex permanecerá en California con el príncipe Archie y la princesa Lilibet”. El comunicado abrió una nueva discusión acerca de los verdaderos motivos que tuvo Meghan Markle, la esposa de Harry, para declinar la invitación que implicaría ver cara a cara a sus parientes políticos.

¿Qué hará Meghan Markle el día de la coronación del Rey?

Se dice que Meghan quiere afianzar ante la opinión pública, su papel de madre, pues justamente el día de la coronación, Archie, su primogénito, cumple 4 años, y ella prefirió pasar ese fin de semana con sus niños, según los medios británicos. Se dice que la esposa de Harry y su mamá, Doria Ragland, le organizarán una pequeña celebración.

Son varias las hipótesis que circulan acerca de las verdaderas razones que llevaron a la duquesa a no acompañar a su esposo, entre ellas que no quería tener un rol secundario en la coronación (ni ella ni su esposo estarían en el balcón del palacio, reservado sólo para los royal que hacen algún trabajo para la corona), que no deseaba verse expuesta a las críticas de los medios, de la misma opinión pública británica y de la familia real, que desea evitar una confrontación directa con el entorno de su esposo, sobre todo después de la emisión de su documental Meghan y Harry, y de la publicación de Spare, la autobiografía del hermano menor de William, una situación que disminuiría su índice de popularidad, que ya es bajo, y sobre todo, porque no planea ceder ante la monarquía británica, que según comentan, no habría aceptado ninguna de las condiciones que los Sussex habría puesto para asistir a la ceremonia.

Ante la confirmación de la asistencia del segundo hijo de Lady Di, el protocolo real ya fue ajustado. Según expertos en monarquía, el rey Carlos III no podría exponerse al escándalo de la no asistencia de Harry, quien se sabe, estará únicamente en la ceremonia, que se celebrará en la Abadía de Westminster. Aún no se sabe si el monarca y el duque de Sussex se reunirán en privado, aunque el esposo de Meghan habría pedido una reunión con su padre.