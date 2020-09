La policía de la ‘gran manzana’ dice que está tratando de encontrar un automóvil que embistió a un grupo de manifestantes en Times Square en medio de protestas por la muerte de un hombre que murió por asfixia después de que la policía de Rochester le pusiera una “capucha” en la cabeza a principios de este año.

El video publicado en las redes sociales muestra un automóvil Ford Taurus negro tipo sedán que transita por la calle West 46th Street mientras hace sonar la bocina, al tiempo que manifestantes del movimiento Black Lives Matter se apartan para no ser atropellados.

Este es el video publicado en Twitter:

BREAKING: Here’s the view from the Times Square camera of the moment a vehicle drove through Black Lives Matter demonstrators.@PIX11News pic.twitter.com/XeRmYpagRd

— Cristian Benavides (@cbenavidesTV) September 4, 2020