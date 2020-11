Mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Boris Johnson resaltó el compromiso del Gobierno Nacional con la reducción del 51 % de gases, producidos por el efecto invernadero, para el año 2030.

Al igual que Johnson, Alok Sharma, secretario de Estado de Inglaterra para el Desarrollo Internacional, felicitó a la administración del mandatario colombiano por mostrar un liderazgo “climático impresionante”.

Colombia has committed to an impressive 51% reduction in carbon emissions by 2030.

Together we can build back greener. I welcome President @IvanDuque's leadership & look forward to working together ahead of the Climate Ambition Summit on 12 Dec and @COP26 in Glasgow next year.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 28, 2020