Sin embargo, su gran parecido con el presidente Xi Jinping ha hecho que el gobierno chino lo censure en 3 oportunidades, siendo la última el pasado 3 de mayo, informó Daily Mail.

En un video, conocido por el diario británico, el mismo artista fue quien contó lo sucedido esa última vez. “Queridos amigos, mi cuenta de Douyin fue denunciada y bloqueada debido a una infracción en mi foto de perfil”, comenzó diciendo el cantante, y luego añadió:

“De nuevo, proporcioné mis documentos de identidad y actualmente estoy esperando su aprobación. Esta es la tercera vez que bloquean mi cuenta por ‘violación de imagen'”.

En entrevista con The New York Times, Liu Keqing contó que antes de tener esta cuenta de Douyin, ya había abierto otra donde alcanzó casi 300.000 seguidores; no obstante, esta se eliminó “repentinamente”.

De acuerdo con el diario estadounidense, en la foto de perfil de esa antigua cuenta, el cantante aparecía con un traje y una corbata roja “que se parecía a algunos de los retratos oficiales de Xi”.

Durante el diálogo con ese medio, el artista también indicó que si bien en el pasado intentó abrir varias cuentas de Douyin, algunos internautas lo denunciaron por supuestamente haber usado la imagen de otra persona.

Al parecer, según aseguraron expertos al periódico, al artista lo han estado censurando porque “las autoridades están preocupadas de que su página pueda proporcionar un foro para criticar al presidente Xi y al gobierno”.

A continuación puede ver uno de los videos que el cantante ha compartido y que evidencia su parecido con el mandatario chino: