Gates, quien es uno de los magnates que más dinero ha invertido en proyectos científicos para combatir el virus en el mundo, señaló que la vacuna del COVID-19 sería la que más rápido se haya desarrollado en toda la historia de la humanidad.

El filántropo, igualmente, afirmó en el portal que año y medio “puede parecer mucho tiempo”, pero realmente no lo es, ya que “la elaboración de una vacuna por lo general tarda cerca de cinco años”.

De acuerdo con Gates, hay dos métodos que podrían ayudar a que la cura esté disponible lo más pronto posible. “Si uno de estos nuevos enfoques funciona, es probable que podamos llevar millones de dosis a todo el mundo mucho más rápido”, agregó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, aseguró hace una semana que hay cinco vacunas contra el coronavirus que están siendo probadas en seres humanos, dos en China, una en Estados Unidos, una en Alemania y una en Reino Unido, esta última estaría disponible en septiembre.

En la actualidad, hay varios países y empresas farmacéuticas que están trabajando en una cura eficiente para combatir el COVID-19, que ha causado hasta el momento más de 235.000 muertes en todo el mundo.

Acá, las declraciones de Bill Gates:

There are over 100 different coronavirus vaccine candidates in the works. These candidates take a variety of approaches to protecting the body against COVID-19: https://t.co/sFTGWFLgIq pic.twitter.com/9iPgeIzG1E

— Bill Gates (@BillGates) May 1, 2020