El exvicepresidente estadounidense durante el periodo de Barack Obama recogió 3,8 millones de dólares en tan solo 60 minutos, lo que según el portal The Hill marcó un hito en recepción de fondos de campaña.

La entidad encargada de recibir los fondos es ActBlue, y uno de sus voceros confirmó que tan solo entre las 10 y las 11 de la noche entraron a la campaña los casi 4 millones de dólares. Esa hora coincidió con la última media hora del primer debate presidencial, que duró 90 minutos sin interrupciones.

Este trino da cuenta de la cifra récord en solo 60 minutos:

Between 10-11 PM tonight, Biden for President had its best online fundraising hour of all time.

— Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) September 30, 2020