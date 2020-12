Lo hizo durante la presentación de sus elegidos para ocupar puestos claves de Sanidad en la Casa Blanca:

La administración de 100 millones de dosis de la vacuna es el segundo punto del plan para combatir la pandemia durante sus primeros 100 días en la Casa Blanca, que Biden delineó durante el evento.

Sobre ese plan el mandatario electo, que será investido el 20 de enero, señaló que el país no va a salir pronto de la pandemia, sino que tomará un tiempo: Aun así, “estoy absolutamente convencido de que podemos cambiar en 100 días el curso de la enfermedad y cambiar a mejor la vida en EE.UU.”, subrayó.

El primer punto del plan será ordenar el uso obligatorio de mascarilla facial, algo que adelantó la semana pasada en una entrevista con la cadena CNN.

“También trabajaré con los gobernadores y alcaldes para hacer lo mismo en los estados y sus ciudadanos -agregó-. Vamos a requerir (el uso de) mascarilla dondequiera que sea posible, pero esto va más allá de la acción del Gobierno” federal.

Así lo resumió en Twitter:

Today, I'm announcing key COVID-19 priorities for the first 100 days of my administration:

– Everyone wears a mask

– 100 million vaccinations

– Reopen the majority of schools

With these steps, we can change the course of the disease and change life in America for the better.

— Joe Biden (@JoeBiden) December 8, 2020