Mediante un video publicado en sus redes sociales, Valeria cuenta que hace dos semanas le diagnosticaron cáncer linfático en etapa 4, por lo que requiere de manera urgente 8 quimioterapias, pero que su seguro de estudiante no cubre estos procedimientos.

“Me he comunicado con la Embajada, la Cancillería pero no me han dado una respuesta que me pueda ayudar en esta situación. Las sesiones de quimioterapia son muy costosas en este país”, explica la joven barranquillera.