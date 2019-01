“Tenemos nueve fallecidos. Nuestros datos indican que hay cerca de 300 desaparecidos”, con “mínimas chances” de ser rescatas con vida, informó el Cuerpo de Bomberos.

El balance anterior, de esta siniestra evocación del desastre que hace tres años devastó esa región de Brasil, era de siete muertos y 150 desaparecidos.

La catástrofe se produjo hacia las 13H00 locales (10H00 en Colombia) en el municipio de Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte, sepultando buena parte de las instalaciones del complejo Córrego do Feijão, perteneciente a Vale, una empresa gigante del sector minero. El gobernador del estado, Romeu Zema, afirmó por la noche que las chances de rescatar sobrevivientes “son mínimas” y que a partir de se momento “muy probablemente rescataremos solamente cuerpos”.

Según los bomberos, entre 100 y 150 desaparecidos serían funcionarios que estaban en el área administrativa de la empresa, cerca del dique que se rompió, y el resto en otras zonas próximas.

Este último balance rebaja de 270 a 189 el número de personas rescatadas. Una veintena de heridos están siendo atendido en hospitales de la zona.

En un sobrevuelo en helicóptero en el que participó un fotógrafo de la AFP, se podía ver varias casas, tractores y un puente bajo el lodo, así como varias viviendas completamente destruidas por las impresionantes riadas de color marrón que avanzaron sobre grandes superficies de vegetación.

Los bomberos intentaban retirar la tierra de los tractores para verificar si había personas en su interior. Por motivos de seguridad, varios accesos a la ciudad, de 39.000 habitantes, fueron cerrados.

Los familiares de los desaparecidos exigían información de la empresa y las autoridades.

Hasta el momento se ignora la causa del accidente. Según el presidente de Vale, Fábio Schvartsman, la represa no era usada desde hacía tres años y había sido verificada regularmente.

Según la web de noticias G1, la justicia de Minas Gerais decretó el bloqueo de cuentas bancarias de la compañía por un valor de 1.000 millones de reales (USD 270 millones) que serían usados para resarcir a las víctimas.

El siniestro rememoró la ruptura en noviembre de 2015 de la represa de Mariana, a 125 km de distancia, que dejó 19 muertos y generó una corriente de residuos que llegó hasta el mar a lo largo del Río Doce, surcando dos estados brasileños. Esa represa pertenecía a Samarco, una empresa controlada por Vale y la anglo-australiana BHP Billiton.

“Es increíble: tres años y dos meses después de Mariana, otro accidente en la misma región y con las mismas características. Podemos decir que no hubo ningún avance respecto a las medidas de gobierno ni a prácticas empresariales. Y, en lugar de eso, volvemos a discutir las licencias automáticas de obras”,

D’Avila se refería a los planes de agilización de proyectos con implicaciones sobre el medio ambiente, impulsados por el presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes.

El ingeniero civil y experto en diques Dickran Berberian dijo a la AFP que lo ocurrido es “una tragedia anunciada”, pues ese dique “ya había dado señales en el pasado de un pequeño derrame”.

“Puede ser que haya mil justificaciones, pero no se justifica. No veo, como técnico, ningún problema imprevisible. No tenemos terremotos, huracanes, volcanes ni nada que pudiera provocar eso. Todo debería haber sido calculado y recalculado”, afirmó.