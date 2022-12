Al menos 36 personas resultaron heridas debido a las “graves turbulencias” que sufrió el vuelo en el que viajaban, de la compañía Hawaiian Airlines, entre las ciudades de Phoenix (Arizona) y Honolulu (Hawai), en Estados Unidos.

La turbulencia ocurrió entre 15 y 30 minutos antes de que el avión aterrizara en Honolulu, con 278 pasajeros y 10 tripulantes a bordo. Fue tal el sacudón que el aeronave sufrió daños y los viajeros que no llevaban cinturón salieron bruscamente de sus sillas.

El vuelo “HA35 de PHX (Phoenix) a HNL (Honolulu) encontró una turbulencia severa y aterrizó de manera segura en HNL a las 10:50 a. m. (hora local) de hoy”, explicó la aerolínea en Twitter.

