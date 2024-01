Una nueva emergencia aérea se registró en la noche del jueves, 18 de enero, donde un avión se incendió en el aire al despegar de Miami, Estados Unidos.

"It's on fire!" A cargo plane with five passengers onboard safely landed at Miami International Airport after sparks began to erupt from its engine. pic.twitter.com/8ovF2Hq2kA

— USA TODAY (@USATODAY) January 19, 2024