Este sábado se presentó un accidente que conmocionó al país europeo por las impactantes imágenes que se conocieron del mismo.

Se trata de la caída de un avión tipo caza F18 del Ejército español, el cual hacía prácticas de exhibición frente a familias de miembros de la institución.

🚨 Accidente #F18 Zaragoza:

Nos hacen llegar este otro video que, al parecer, también estaría grabado desde la zona de carga (igual que el primero) por uno de los empleados que se encontraban trabajando ahí. Se aprecia la maniobra que estaba realizando el avión y como,…

