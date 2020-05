Esto en el marco de una operación lanzada a principios de este mes para animar a los canadienses durante la pandemia de coronavirus, informó un comunicado militar.

“Un avión de las Canadian Forces Snowbirds se estrelló en las cercanías de la comunidad de Kamloops en C.B. (Columbia Británica, ndrl.)”, tuiteó la Real Fuerza Aérea Canadiense, sin dar más detalles.

Según medios canadienses, que citan testigos, el aparato se estrelló contra una casa poco después de despegar al final de la mañana desde el aeropuerto de Kamloops, junto con otro avión.

Fotos publicadas por el periódico local Kamloops This Week mostraron restos del avión en llamas cerca de la casa, que se incendió parcialmente.

De acuerdo con este periódico, el piloto logró eyectarse del aparato antes del accidente y aterrizó gracias al paracaídas en el techo de una casa aunque parecía estar lesionado en la espalda y el cuello.

Los dos aviones debían sobrevolar Columbia Británica el domingo como parte de una gira denominada ‘Operación Inspiración’, lanzada para saludar los esfuerzos de los canadienses en respuesta a la pandemia del COVId-19.

La patrulla, apodada ‘Snowbirds’ y compuesta por nueve aviones que dejaban un rastro de humo blanco, había comenzado su gira en Nueva Escocia con el objetivo de volar sobre las principales ciudades del país, a baja altitud y de este a oeste.

