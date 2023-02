visObtener la visa australiana es uno de los objetivos que se han trazado muchas personas con el fin de obtener mejores oportunidades de estudio y laborales.

Sin embargo, para poder acceder a este país es necesario tener visa de estudio, trabajo o turismo.

¿Por qué niegan la visa australiana? Es una de las preguntas que se debe hacer antes de postularse.

En el caso de la visa de estudiante, es deber de las agencias de estudios prepararlos al respecto.

Y es que la visa australiana al momento de ser negada, usted podrá conocer los motivos por los cuales no le fue emitida.

Así, se tiene claro lo que necesita la próxima vez que se postule a una visa en ese país, exceptuando que el Department of Home Affairs le haya puesto un tiempo de suspensión de 1, 2 o 3 años.

Desde el portal web Australianos.com explican por qué pueden negarle la visa y que hacer en caso de que eso pase.

Motivos por los que la visa australiana es negada

Poca evidencia

Es necesario que respalde todas sus declaraciones con pruebas sólidas. Por ejemplo, para la solvencia económica funcionan los extractos bancarios, en educación, los diplomas y en general con cualquier declaración que se haga ante el Departamento de Inmigración.

Inconsistencias e inexactitudes

Es bastante fácil detectar las inconsistencias, no olvide que los oficiales de inmigración hacen esto a diario. Por lo tanto, es importante que verifique varias veces los documentos de postulación a la visa, no solo para asegurarse que no falta ninguno, sino también para constatar su precisión.

Perfil dudoso en redes sociales

Los perfiles de redes como Facebook y Twitter se consideran un punto válido de evaluación para las visas en Australia.

Así que no solo por el bien de su visa, sino también por su tranquilidad en general, tenga mucho cuidado con lo que comparte en redes sociales.

No tener en cuenta el tiempo y la fecha límite

Hacer una solicitud de visa para venir a Australia no es algo que se puede completar de un día para otro.

Se requiere mucha planificación y preparación, y por supuesto seguir los plazos de tiempo establecidos en cada etapa.

Por eso es muy importante tener paciencia cuando se trata de esperar la decisión y estar listo para apresurarse al momento de cumplir con los requisitos que pida el Departament of Home Affairs.

Postulación a la visa equivocada y con poca información

Los solicitantes deben saber exactamente a qué tipo de visa se van a postular; cuál es la más adecuada dependiendo de su perfil y cuál tiene la mayor posibilidad de éxito.

Muchas personas comienzan su proceso solos y por falta de conocimiento, práctica o experiencia, les quedan faltando requisitos por cumplir.

La manera más sencilla de obtener la información necesaria y el paso a paso para postularse a una visa en Australia es asesorándose con un agente migratorio que esté registrado.

También está el sitio web del Departamento de Inmigración, donde está toda la información necesaria.

Es de suma importancia, asesorarse bien a la hora de iniciar este proceso, ya que hay mucho tiempo, trabajo y dinero en juego a la hora de solicitar la visa.