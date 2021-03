Los dos atacantes murieron cuando irrumpieron a bordo de una motocicleta en el recinto de la iglesia de la ciudad de Makassar, en el sur de la isla de Célebes, informaron las autoridades.

Al menos 20 personas resultaron heridas, indicó una fuente de seguridad, sin dar precisiones sobre su estado de salud, tras un primer balance de 14.

El ministro coordinador de la Seguridad, Mahfu MD, confirmó el nuevo balance, así como el carácter suicida del atentado, dado que ambos atacantes murieron.

Videos publicados en Twitter por @TheInsiderPaper y @descifraguerra muestran claramente el momento de la explosión y cómo quedó luego el lugar en que detonaron los explosivos, como se puede ver a continuación:

NEW 🚨 Moment when suicide bomber exploded at a Catholic church in Makassar, Indonesia

pic.twitter.com/o4zv6A8sAO

