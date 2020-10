El atacante, de unos 30 años, fue herido durante la intervención policial y llevado al hospital desde la basílica Notre-Dame, donde ocurrió el ataque, hacia las 9 de la mañana, hora local, en el que el atacante gritó: “¡Alá es el más grande!”, según el Daily Mail.

Este es el punto exacto, en el mapa, donde ocurrieron los lamentables hechos:

Hay que recordar que esta ciudad de la Riviera Francesa fue, hace 4 años, blanco de un ataque yihadista que dejó 86 víctimas, cuando un hombre embistió a una multitud con un cambión, recoge el diario británico The Guardian.

Tres personas asesinadas en lo que se supone fue un ataque terrorista.

