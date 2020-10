A través de su cuenta oficial de Twitter, Neil deGrasse Tyson manifestó que el pequeño asteroide (2018VP1), de la clase Apolo, chocaría contra el planeta el aproximadamente el 2 de noviembre, un día antes de los comicios presidenciales en Estados Unidos.

Pese a que tiene posibilidades de cruzar la atmosfera terrestre, Tyson aseguró que el 2018VP1 –que fue descubierto por el Observatorio Palomar de California en 2018– no representa ningún riesgo para el planeta.

Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 40,000 km/hr.

It may buzz-cut Earth on Nov 2, the day before the Presidential Election.

It’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe. pic.twitter.com/eiy9G9w4Ez

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) October 18, 2020