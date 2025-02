Por primera vez en la historia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) activó el Protocolo de Seguridad Planetaria por cuenta del descubrimiento de un asteroide que podría impactar contra la Tierra. Esta medida es un conjunto de directrices que buscan proteger el planeta de contaminación biológica.

La roca que obligó a tomar la decisión fue nombrada como el asteroide 2024 YR4, que tiene un diámetro entre 40 y 100 metros. Además, hay una posibilidad del 1,5 % de que caiga en nuestro planeta.

No obstante, los especialistas aclaran que “las probabilidades son muy buenas de que no solo no golpeará la Tierra, sino que, en algún momento en los próximos meses o años, esa probabilidad llegará a cero”, dijo Bruce Betts, científico jefe de La Sociedad Planetaria.