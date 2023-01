La complicada situación migratoria en suelo estadounidense llevó a que el Gobierno de Joe Biden encontrara fórmulas para mitigar el impacto de los indocumentados que intentan cruzar la frontera desde México.

Si bien las autoridades de EE. UU. arrestaron un número histórico de inmigrantes indocumentados durante 2022, también empezaron a implementar medidas como la expedición de la visa humanitaria para migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua.

Desde el pasado 5 de enero el Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS) inició el trámite para las personas que solicitan asilo en los puestos fronterizos entre EE.UU. y México, y que buscan estar exentos del Título 42.

NEWS: DHS announces the new scheduling function in the CBP One mobile app is now live. Noncitizens in Central or Northern Mexico who seek to travel to the U.S. may use the @CBP app in advance & schedule an appointment at certain SW Border ports of entry. https://t.co/N2hVQa8OsL pic.twitter.com/IalrgqboXy

— Homeland Security (@DHSgov) January 12, 2023